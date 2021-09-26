سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

1.4 مليون لتر من النفط الأبيض و٣٢٠ ألف أسطوانة غاز لمواكب الأربعينية في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-26T15:19:11+0000
1.4 مليون لتر من النفط الأبيض و٣٢٠ ألف أسطوانة غاز لمواكب الأربعينية في كربلاء

شفق نيوز / أعلنت مديرية المنتجات النفطية في محافظة كربلاء، يوم الأحد، تجهيز المواكب الحسينية من مادة النفط الابيض والغاز والكاز.

وقال مدير المنتجات النفطية جمال الخرسان، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة التوزيع تضمنت تجهيز مليوناً و٤٠٠ لتر من النفط الأبيض من خلال ٦٠ حوضية و٣٢٠ ألف أسطوانة غاز، وبواسطة ٣٤٠ سيارة جوالة، للمواكب الحسينية كافة والتي بلغت ١١ ألفاً و٤٠٠ موكب".

وأضاف الخرسان، أن "خطة التجهيز تضمنت توزيع كمية من الكاز إلى أصحاب المركبات، وبالأسعار الرسمية وحسب حاجة المواكب إليها".

وفيما يخص تجهيز سيارات الكاز، أوضح أن ذلك يشمل فقط العجلات التابعة لوزارة النقل والساندة لها"، مؤكدا في الوقت نفسه، "تأمين البنزين والكاز في المحطات الحكومية، فضلاً عن نصب محطات متنقلة والبالغ عددها ١٤ محطة لتوفير مادة الكاز".

related

بمشاركة 10 آلاف متطوع..  رجال ونساء يقدمون خدمات لزوار الأربعينية في كربلاء

Date: 2021-09-22 13:50:36
بمشاركة 10 آلاف متطوع..  رجال ونساء يقدمون خدمات لزوار الأربعينية في كربلاء

اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

Date: 2019-10-10 13:21:45
اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

اطلاق نار يصيب محتجين على انقطاع الكهرباء في كربلاء.. فيديو

Date: 2021-07-08 06:25:27
اطلاق نار يصيب محتجين على انقطاع الكهرباء في كربلاء.. فيديو

بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

Date: 2021-02-16 21:29:54
بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

نجا باعجوبة.. شيش حديد يخترق رأس طفل في كربلاء

Date: 2021-04-24 20:52:42
نجا باعجوبة.. شيش حديد يخترق رأس طفل في كربلاء

محافظة عراقية تسجل حالة وفاة جديدة وأخرى تشخص 5 إصابات بكورونا

Date: 2020-03-23 11:49:59
محافظة عراقية تسجل حالة وفاة جديدة وأخرى تشخص 5 إصابات بكورونا

محتجون يقطعون الطريق بين محافظتين ويحاصرون قوات الشغب

Date: 2019-11-26 15:49:55
محتجون يقطعون الطريق بين محافظتين ويحاصرون قوات الشغب

صور.. اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في كربلاء

Date: 2021-08-08 13:22:26
صور.. اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في كربلاء