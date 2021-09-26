1.4 مليون لتر من النفط الأبيض و٣٢٠ ألف أسطوانة غاز لمواكب الأربعينية في كربلاء

شفق نيوز / أعلنت مديرية المنتجات النفطية في محافظة كربلاء، يوم الأحد، تجهيز المواكب الحسينية من مادة النفط الابيض والغاز والكاز.

وقال مدير المنتجات النفطية جمال الخرسان، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة التوزيع تضمنت تجهيز مليوناً و٤٠٠ لتر من النفط الأبيض من خلال ٦٠ حوضية و٣٢٠ ألف أسطوانة غاز، وبواسطة ٣٤٠ سيارة جوالة، للمواكب الحسينية كافة والتي بلغت ١١ ألفاً و٤٠٠ موكب".

وأضاف الخرسان، أن "خطة التجهيز تضمنت توزيع كمية من الكاز إلى أصحاب المركبات، وبالأسعار الرسمية وحسب حاجة المواكب إليها".

وفيما يخص تجهيز سيارات الكاز، أوضح أن ذلك يشمل فقط العجلات التابعة لوزارة النقل والساندة لها"، مؤكدا في الوقت نفسه، "تأمين البنزين والكاز في المحطات الحكومية، فضلاً عن نصب محطات متنقلة والبالغ عددها ١٤ محطة لتوفير مادة الكاز".