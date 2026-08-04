يُعتقد أنها لـ"داعشي".. العثور على رفات جديدة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى وآخر في دائرة الطب العدلي، يوم الثلاثاء، بعثور القوات الأمنية بناءً على بلاغ ورد من الأهالي على رفات وهيكل عظمي لرجل مجهول الهوية داخل المنطقة الصناعية في وادي عكاب غربي مدينة الموصل.

وأوضح المصدران لوكالة شفق نيوز، أن المعاينات الأولية تشير إلى أن الرفات تعود إلى فترة معارك تحرير الموصل عام 2017 وما قبلها.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد جرى نقل العظام إلى دائرة الطب العدلي، مع مفاتحة الجهات المختصة في بغداد لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للتحقق من عائدية الجثة، وسط ترجيحات أمنية أولية تشير إلى أنها قد تعود لأحد عناصر تنظيم "داعش"، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة لكشف هويته رسمياً.

ومنذ تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش" أواخر العام 2017، تعثر فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني والمنظمات المدنية على جثث ورفات أشخاص بعضها تعود لعناصر تنظيم "داعش"، وأخرى إلى ضحايا التنظيم، إلى جانب مدنيين قضوا أثناء معارك تحرير مدينة الموصل.