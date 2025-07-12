يُرجح أنها بفعل الحرارة المرتفعة .. احتراق ثلاث سيارات في كركوك (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم السبت، باحتراق ثلاث سيارات خلال الساعات الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في حوادث متفرقة شهدتها المحافظة ومحيطها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول وقع داخل مدينة كركوك، حيث احترقت سيارتان نتيجة تماس كهربائي يُرجّح أنه ناجم عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي وصلت عتبة 50 درجة مئوية في بعض المناطق".

وأضاف أن "الحادث الثالث وقع على الطريق الرابط بين كركوك والموصل، حيث اندلعت النيران في سيارة نوع كيا كانت تحمل موادًا تجارية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل"، مشيرًا إلى أن "قوة من الجيش العراقي تدخلت بشكل سريع لتأمين الطريق ومنع امتداد الحريق إلى سيارات أخرى في الموقع".

وتشهد محافظات العراق منذ أيام موجة حر غير مسبوقة، تسببت بعدة حرائق في الممتلكات والمزارع، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بضرورة تفادي تشغيل المركبات في ذروة النهار، وإجراء فحوصات دورية لمنظومات الكهرباء داخل السيارات.