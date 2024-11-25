"يونيسف" والوكالة الأمريكية للتنمية تطلقان مشروعاً لتحسين شبكات مياه الشرب في العراق

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في العراق، يوم الاثنين، عن إطلاق مشروع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ممثلة "يونيسف" في العراق ساندرا لطوف، خلال مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تحت قيادة الحكومة العراقية وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيسرع برنامج الخدمات إيصال مياه الشرب وتحسين شبكات الصرف الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي سيقود إلى تحسينات جوهرية في أنظمة المياه ويمكن للمجتمعات وخاصة الأطفال والشباب من اتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي".

وأضافت "سيعزز البرنامج التغير السلوكي المستدام من خلال تحسين المعرفة والمواقف والممارسات داخل المجتمعات بالإضافة إلى حماية الشباب من آثار التغير المناخي وتمكنيهم من تولي أدواراً قيادية في العمل على تحسين المناخ".

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي خلال المؤتمر "اليوم نجتمع مرة أخرى لتسليط الضوء على شراكة حيوية أخرى من شأنها تحسين الوصول إلى المياه النظيفة للسكان في جميع أنحاء العراق، وأعتقد أن الفيديو الذي تم عرضه للتو يعزز التحديات بطريقة مرئية تماماً".

وأشارت إلى أن "تغير المناخ، بالإضافة إلى الري غير الفعال ومصادر المياه الملوثة، كلها أدت إلى تفاقم التحدي مع المجتمعات الضعيفة التي دفنت تحت وطأة آثاره".

وأكدت "هناك حاجة إلى عمل فوري لتحسين إدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية اللازمة، والشركاء الدوليون في وضع يسمح لهم بالمساعدة، كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية تعتزم دعم المشروع بمبلغ 20 مليون دولار لمعالجة تحديات المياه في العراق، وستدعم هذه الأموال الجهود الرامية إلى تحسين قدرة الحكومة على إدارة المياه وأنظمة الإدارة الرقمية وزيادة خبرة القطاع الخاص وإشراك المجتمعات المحلية في تدابير الحفاظ على المياه".

وتابعت رومانوسكي "ستعمل هذه الشراكة على تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي وضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وسيتطلب معالجة هذه القضايا المعقدة مشاركة نشطة من الحكومة والشركاء الدوليين وقادة المجتمع والقطاع الخاص وكل مواطن عراقي يعملون معاً، ويجب أن نضمن استخدام المياه بحكمة وعناية من أجل صحة ورفاهية الأفراد وبناء مجتمع مستقر وعادل".

ولفتت إلى أن "العراق المزدهر الذي نريد جميعاً أن نراه، والتحدي الذي واجهه لا ينبغي أن يعرقل التقدم الحقيقي الذي أحرزناه منذ العام 2017، ولقد وسعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة لأكثر من 12 مليون عراقي ودعمت أكثر من 140 مشروعاً للبنية التحتية للمياه بين عامي 2020 و2023، وساعدت في إعادة تأهيل 10 محطات لمعالجة المياه مما ساهم بالوصول المياه لأكثر من نصف مليون".

وأردفت السفيرة الأمريكية "نعتمد اليوم على الالتزام بالشراكة الطويلة الأمد للولايات المتحدة مع شركاء التنمية والحكومة العراقية لضمان الأمن المائي في وقت سابق من هذا العام، والتزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار لتعزيز مبادرات مرونة المياه في العراق وتمكين المجتمعات من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن استخدام المياه وإدارة الموارد بالإضافة إلى ذلك".

وقالت "احتفلنا في تموز/ يوليو الماضي بإطلاق نشاط جديد ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار ينفذه برنامج الغذاء العالمي لتعزيز استعداد العراق للمناخ والحد من المخاطر وتعزيز التكيف مع الممارسات الزراعية الحديثة كما يحافظ على سبل عيش الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء واستخدامها في المناطق الريفية".