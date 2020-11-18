يونسيف حزينة لمقتل طفلة في قصف المنطقة الخضراء: آن أوان إنهاء العنف

شفق نيوز/ أعربت منظمة اليونيسف في العراق، يوم الاربعاء، عن أسفها لسقوط اطفال بين ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في (18 تشرين الثاني 2020)، سقوط طفلة ضحية نتيجة قصف بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد ومحيطها.

وقالت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "يؤسفنا جدا ويحزننا أن هجمات البارحة في بغداد قد قتلت طفلا وجرحت عدة أشخاص آخرين".

وأضافت لاسيكو أن "الغرض من البيوت هو أن تكون أكثر الأماكن أمنا للأطفال. فالبيت هو المكان الذي يتمتع فيه الأطفال بالحماية ويحاطون بالحب والحنان والرعاية من أهلهم وأسرهم".

وأشارت إلى أنه "ما يزال العنف هو المعيار السائد في العراق منذ ما يقارب الأربعين عاما وما زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون ثمنه".

ودعت ممثلة اليونيسف، كافة الأطراف في العراق الى "حماية الأطفال في كل الأوقات، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية والمناطق المأهولة، بما في ذلك مساكن الناس الآمنين".

وشددت على أنه "آن الأوان لكي يحصل أطفال العراق على الراحة التي يستحقونها كثيرا. آن أوان إنهاء العنف وإلى الأبد في بلد ما برح يدفع ثمنا باهضا خلال الأربعين عاما الماضية".