"يونامي" تغلق أول مكاتبها في العراق

شفق نيوز/ أعلن نائب الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، كلاوديو كوردوني، يوم الثلاثاء، عن غلق مكتب البعثة في محافظة كركوك اعتباراً من غد الأربعاء.

وقال كوردوني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب لقائه برئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، إن "بعثة يونامي ستغلق مكتبها في كركوك يوم غد، في إطار خطتها لتقليص مكاتبها الميدانية، لكنها ستواصل تنفيذ مهامها وتفويضها في العراق حتى نهاية العام الحالي، وعمل البعثة لن يتوقف، والتنسيق مع الجهات المحلية سيستمر لضمان استكمال البرامج والمشاريع الجارية".

وأضاف أنه "نقاش خلال اللقاء التحديات التي تواجه كركوك على المستويات السياسية والإدارية والانتخابية، وأكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم الأممي في مجالات الحوكمة الرشيدة، ودعم المشاريع التنموية، وتعزيز السلم الأهلي والتعايش بين جميع مكونات كركوك".

وذكر البيان أن رئيس مجلس المحافظة بحث مع كوردوني سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية وبعثة الأمم المتحدة "يونامي"، والاطلاع على آخر جهود البعثة الأممية في دعم الاستقرار السياسي والإداري، والمساعدة في الملف الانتخابي ضمن المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، عبّر الحافظ عن شكره وتقديره للدور الذي لعبته بعثة "يونامي" في كركوك طيلة السنوات الماضية، ولا سيما في الملفات المتعلقة بالانتخابات وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المحافظة، مؤكداً أن كركوك حريصة على استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق رئيس المجلس إلى عدد من القضايا الإنسانية المهمة، من أبرزها ملف القرى العربية المهدمة، والتي يبلغ عددها 138 قرية، داعياً بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار هذه القرى وضمان عودة سكانها بشكل طوعي وآمن، مشدداً على أهمية حشد الدعم الدولي لهذاالملفالحساس.