يوم واحد في الصفوف.. التربية تلغي عطلة السبت وتخصص خمسة أيام للتعليم الالكتروني

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، تعليق عطلة يوم السبت في جميع مدارس العراق ليكون الدوام بواقع ستة أيام في الاسبوع خمسة منها ستكون تعليما الكترونيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التربية قررت "تعليق عطلة يوم السبت اي سيكون الدوام 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام الكتروني"، مشيرا الى انه "ستكون هناك فرق من قبل وزارة الصحة تزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

وتابع "هذه بداية لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن اتخاذ قرارات اخرى"، داعيا الطلبة الى "متابعة المنصات الالكترونية، وعلى الجميع التكاتف من اجل استمرار عام دراسي وتعليمي وتربوي".



