يوم مضنٍ في الموصل.. 13 فرقة إطفاء و"شكوك" تراود السكان ومبادرة مجتمعية تتصدى لحرائق الغابات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى ، اليوم الأربعاء، مشاركة 13 فرقة إطفاء لإخماد حريق غابات الموصل، وفيما تشارك شهود عيان ومصادر امنية "الشكوك" ذاتها بشأن إمكانية أن تكون الحرائق "مفتعلة"، أطلق شباب موصليون مبادرة لابدال الأشجار المحروقة بأخرى جديدة.

وقال عضو شعبة الإعلام في الدفاع المدني المقدم سعد الجبوري لوكالة شفق نيوز في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ثلاث ساعات تقريباً هي الفترة التي قاتلت فيها 13 فرقة إطفاء من الدفاع المدني في نينوى لإخماد حريق اندلع في غابات الموصل بالجانب الايسر من المدينة والتي تعد الغابة الوحيدة للمدينة".

وأضاف الجبوري أن "سرعة الرياح تسببت بانتشار النيران بمساحات شاسعة خلال وقت قصير جدا مما زاد المهمة صعوبة على كوادر الدفاع المدني"، مبينا أن "المساحة التي احترقت كانت قرابة 60 دونماً ومئات الأشجار أصبحت رماداً".

ولم يبين الجبوري فيما إذا كان الحريق "مفتعلاً أم حادثاً عرضياً"، لكنه قال ان "التحقيق هو من سيبين ذلك ولا يمكن البت بهذا الأمر".

من جهتهم قال شهود عيان لمراسل الوكالة إنهم "شاهدوا النار تنتشر في ثلاثة مواقع في ذات الوقت وهذا ما أثار الشكوك لديهم" بأن يكون الحريق بفعل فاعل وليس حادثاً عرضياً".

من جهته عزز مصدر أمني لوكالة شفق نيوز هذه "الشكوك"، مبينا ان "الحريق اندلع في ذات المكان الذي اندلع فيه بالعام الماضي ولا يوجد احد في ساعات الظهيرة"، لافتاً إلى "ضرورة فتح تحقيق بالموضوع، وفي العام الماضي احترقت الغابة أكثر من مرة وها هو الأمر يتكرر مرة أخرى".

وبيّن مراسل شفق نيوز إنه وبينما كانت كوادر الدفاع المدني تكافح الحريق أطلق شباب موصليون مبادرة من أجل غابات المدينة.

وأعلن الناشط في مجال العمل البيئي أنس الطائي لوكالة شفق نيوز "تبرعه بـ200 شجرة لزراعتها بدلاً عن الأشجار التي احترقت"، فيما شاركه صديق آخر بـ 100 شجرة"،

وأضاف المراسل الذي تابع المبادرة أن أنس تلقى اتصالات من أطباء وممرضين يبلغونه التبرع بـ 250 شجرة".

وقال أنس ان "مبادرة إحياء المساحات التي احترقت انتشرت أسرع من النيران التي اندلعت في الغابة ووصل عدد الأشجار المتبرع بها إلى 5000 آلاف شجرة".

وأضاف أنس ان "هنالك العشرات من الشباب تطوعوا لتنظيف المساحات التي احترقت وزراعة الاشجار الجديدة"، موضحاً انهم "سيقومون بنصب منظومة ري وسقي وتنظيم كامل ليعود هذا الجزء الذي احترق افضل من سابقه".

وتابع أنس حديثه عن الغابة بقوله "هذه الغابة لنا من يعتقد انه يستطيع حرمان المدينة منها فهو واهم.

ولفت مراسل شفق نيوز إن عملية اطفاء الحريق شهدت مشاركة العشرات من المدنيين حتى الاطفال كذلك، وساهموا بتشكيل فرق مع كوادر الدوائر الحكومية الاخرى واستخدام العجلات الحوضية لمساعدة كوادر الدفاع المدني في اخماد الحريق.