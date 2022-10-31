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"يوم مجاني" لعلاج المرضى.. أطباء ديالى يطلقون مبادرة لمساعدة الفقراء

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-31T15:31:51+0000
"يوم مجاني" لعلاج المرضى.. أطباء ديالى يطلقون مبادرة لمساعدة الفقراء

شفق نيوز/ أطلق مجموعة من أطباء ديالى، اليوم الاثنين، مبادرة إنسانية بتخصيص يوم للفحص والكشف المجاني للمرضى لمساعدة الطبقات الفقيرة والتخفيف من المصاعب المعيشية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة أطباء في وحدات إدارية متعددة أطلقوا مبادرة الكشف المجاني بمعدل يوم واحد أسبوعياً لمساعدة الطبقات الفقيرة وتخفيف المصاعب المعيشية والمادية التي تثقل كاهلهم"، مشيراً إلى "اتساع المبادرة في مناطق عدة من ديالى".

واعتبر العزاوي، مبادرة الأطباء "مثالاً للتكافل والتضامن الإنساني مع الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل في ظل ارتفاع كلف العلاجات الطبية لشتى الحالات المرضية، والوضع الاقتصادي الصعب للكثير من الأسر في المحافظة".

وأشار المسؤول الإعلامي، إلى دعوات شعبية وأكاديمية إلى  الأطباء لـ"الالتحاق بالمبادرة انسجاماً مع الأهداف والثوابت الإنسانية لمهنة الطب من جانب، وتجسيداً للصورة المشرقة لمجتمع ديالى وتقاليده الاجتماعية المتميزة وتاريخه الحافل بالتعاضد والتعاون من جانب آخر".

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