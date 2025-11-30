يوم غد.. 850 عراقيا يغادرون مخيم الهول باتجاه "الجدعة"

شفق نيوز- دمشق

كشف مصدر مطلع في سوريا، يوم الأحد، عن انتهاء الاستعدادات لإعادة أكثر من 850 عراقيا من مخيم الهول السوري إلى العراق يوم غد الاثنين، وتحت حماية من القوات الأميركية.

وقال المصدر، الذي يعمل في مخيم الهول، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية واللوجستية لنقل دفعة جديدة من العراقيين من المخيم إلى الاراضي العراقية بدءا من صباح يوم الغد".

وأضاف أن "العراق سيرسل اكثر من عشرين حافلة فجر الغد إلى الاراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي بمحافظة الحسكة السورية".

واعلنت وزارة الهجرة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن قرب خروج دفعة جديدة من العراقيين في مخيم الهول، موضحة ان الاسبوع المقبل سيشهد عودة القافلة رقم 31 التي تضم 240 عائلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي جهانكير إن نحو ثلاثة آلاف عراقي ما زالوا في المخيم، وسيجري نقلهم عبر ثلاث قوافل لاحقة، بالتنسيق مع الامم المتحدة التي تعمل مع بغداد على إنهاء وجود اي عائلة عراقية في الهول بحلول 2027.

ويتم نقل العائدين اولا الى مخيم الجدعة في الموصل لإعادة التأهيل، قبل عودتهم إلى مناطقهم.

وغادر 840 عراقي مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، نهاية تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، متجهين صوب الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وغادرت أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي 232 أُسرة عراقية بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، غادرت الدفعة العاشرة منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم والتي تضمنت 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/ يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ضمن 236 أُسرة، بينما غادرت في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً.