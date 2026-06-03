يوم غد.. أطباء العراق يغلقون عياداتهم دعما للخريجين من كليات الطب

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

دعا فرع نقابة الأطباء في كركوك، اليوم الأربعاء، الأطباء الاختصاصيين إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع خريجي كليات الطب المتضررين من عدم التعيين، وذلك عبر تعليق استقبال المراجعين وإغلاق العيادات الخاصة ليوم واحد.

وقال نقيب أطباء كركوك، محمد فاتح حسيب، لوكالة شفق نيوز، إن الدعوة جاءت استناداً إلى توجيه نقيب أطباء العراق الدكتور حسنين صفاء شبر الداعم لمطالب خريجي كليات الطب، وتضامناً مع الأطباء المتضررين من استمرار عدم توفير التعيين الإداري الملائم لهم.

وأضاف أن "الوقفة التضامنية ستتضمن تعليق استقبال المراجعين وإغلاق العيادات الخاصة يوم الخميس الموافق 4 حزيران 2026"، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي دعماً للمطالب المشروعة لخريجي كليات الطب وحرصاً على إنصافهم وتمكينهم من أداء دورهم في خدمة القطاع الصحي.

وأكد حسيب أن المبادرة تمثل أيضاً دعماً للقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تتطلب توفير الكوادر الطبية المؤهلة واستثمار طاقات الخريجين بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه دعا نقيب أطباء العراق حسنين صفاء، الاطباء الاخصائيين لغلق العيادات يوم غد الخميس، تضامناً مع الأطباء المقيمين الدوريين.

وقال صفاء في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز إن "خريجي كليات الطب العراقيين يمرون في أصعب تجربة مهنية تتعلق بوقف التوظيف منذ 90 سنة".

وتابع صفاء: "تضامناً معهم وتذكيراً بأزمتهم، أدعو زملائي أصحاب العيادات الخاصة، للإعتذار عن استقبال المراجعين وغلق العيادات يوم غد الخميس وليوم واحد".