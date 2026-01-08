يوم غد.. العراق على موعد جديد مع الأمطار والثلوج

شفق نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الخميس، هطول الأمطار خلال ساعات النهار في مناطق وسط وشمال العراق، مع فرص لهطول الأمطار في المناطق الجنوبية ليلاً، مشيرة إلى فرص هطول الثلوج في المناطق الجبلية شمال شرق البلاد.

وقال قسم التنبؤ الجوي في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "يوم غدٍ الجمعة 9 كانون الثاني/يناير، يبدأ تأثير منخفض جوي جبهوي على أجواء البلاد، وتسود أجواء غير مستقرة عموما، تتراوح بين نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثيرة لغبار محلي في بعض المناطق، وبين اجواء غائمة وهطول أمطار على فترات قد تكون غزيرة أحيانا، تشمل مدن وسط وشمال البلاد خلال ساعات النهار".

ولفت إلى أن "فرص هطول الأمطار في مدن الجنوب تتحسن خلال ساعات الليل، مع امتداد تأثير الحالة إليها تدريجيا"، مبيناً أن "فرص واردة لهطول الثلوج على المرتفعات الجبلية في شمال شرق البلاد، بالتزامن مع اشتداد غزارة الأمطار هناك".

وبين أن "الأجواء غير ملائمة للسفر برا إلا للضرورة، لاسيما في مناطق غرب البلاد، حيث يُتوقع خلال مساء الجمعة تحول تدريجي للرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار، خلف جبهة المنخفض الجوي".

وأوضح أن "تأثير الحالة ينتهي خلال ساعات نهار يوم السبت مع استمرار تواجد الغيوم في الأجواء على فترات واستمرار بعض الهطول المتفرق شمال شرق البلاد".