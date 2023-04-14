"يوم القدس العالمي".. مسيرات في قلب بغداد تحث على مقاومة إسرائيل

شفق نيوز / أحيت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، يوم القدس العالمي، في العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار "المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين".

ويوم القدس العالمي هو اليوم الدولي للمدينة، وهو حدث سنوي سياسي يعارض فيه المسلمون والعرب الاحتلال الاسرائيلي للقدس.

وشهدت مسيرات بغداد بهذه المناسبة، التي نظمها الحشد الشعبي، شعارات مناهضة للحركة الصهيونية في الدول العربية والإسلامية.

يشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، يجري زيارة إلى العاصمة بغداد، ما تزال مستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي.

ودعا النخالة من بغداد، العراق وشعبه إلى مواصلة مواجهة ما أسماه "المشروع الصهيوني"، ودعم فلسطين في قضيتها ضد إسرائيل.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في العام 2022، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها في حينها قبل أن تنفرط عُرى هذا التحالف.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.