يوميا .. 2500 زائر إيراني يدخلون العراق بلا تأشيرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الخميس، زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين الذين وافق على دخولهم إلى أراضي بلاده لزيارة العتبات المقدسة بلا تأشيرة دخول بشكل يومي.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة مشهد التي تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ولقائه سادن الروضة الرضوية اية الله احمد مروي.

وقال الغانمي خلال اللقاء إنه في مذكرة التفاهم التي ابرمناها مع الحكومة الإيرانية، وفرت الارضیة لتوجه 2000 من الزوار الايرانيين الى العراق يوميًا عبر المعابر البرية بدون تأشيرات الدخول.

وأضاف أنه "من أجل تكريم اهالي المشهد المقدسة، فإننا نخصص حصة خاصة من 500 شخص لأهالي هذه المدينة لزيارة الاضرحة الدينية في العراق يوميًا".

وكان الغانمي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه "يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا.