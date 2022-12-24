يومان من المطر.. العراق على موعد مع موجة أشد (صور)

شفق نيوز / أصبح البغداديون، يوم السبت، على غرق العديد من الشوارع الرئيسة في العاصمة، جراء موجة الأمطار التي هطلت الليلة الماضية، ومازالت مستمرة في بعض مناطق البلاد.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات، هطول أمطار غزيرة مستمرة منذ أمس الجمعة، غطت مياهها الأحياء والمرافئ التجارية والمنشآت الرياضية وبعض المنازل السكنية.

من جانبه، قال الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى حالة مطرية تبدأ عصر الاثنين المقبل، وتتعمق يوم الثلاثاء القادم وتستمر إلى صباح الأربعاء".

وأوضح الزيادي، أن "الحالة الماطرة ستتراوح بين أمطار متوسطة الشدة خاصة مناطق جنوب ووسط البلاد، إلى غزيرة، ولكن أقل شدة من الحالة التي انتهت صباح يوم السبت".

وأشار الزيادي، إلى أن "العراق على موعد مع هطول أمطار مطلع العام الجديد في حالات متعاقبة وهذا ما أُشر منذ عدة أشهر بأن الموسم الشتوي الحالي سيكون بعد منتصف ديسمبر/ كانون الأول الحالي في تحسن وتعافٍ".