يوفر 4000 فرصة عمل.. تخصيص أرض لإنشاء معمل "تدوير نفايات" جنوبي العراق (وثيقة)

شفق نيوز / أعلنت دائرة عقارات الدولة في محافظة ذي قار، موافقة وزارة المالية الاتحادية، على تخصيص قطعة أرض لمعمل "فرز وتدوير نفايات".

واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "وزير المالية علي علاوي، وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 87 دونماً لمعمل فرز وتدوير النفايات في محافظة ذي قار"، لافتة إلى أن "القطعة ستعرض كفرصة استثمارية".

وأوضحت الوثيقة، أن "وزارة المالية لن تتحمل أي تبعات مالية أو قانونية في حال اعتراض أي جهة من الجهات القطاعية، بضمنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تخصيص الأراضي مع تصحيح الجنس".

بدوره، أشار مراسل الوكالة، إلى أن "هذا المعمل سيكون الأول من نوعه في العراق، وسيعمل على توفير أكثر من 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة ذي قار ".