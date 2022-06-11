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أين تذهب أموال "الطرق والجسور" التي تجبيها المرور العامة؟

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T05:15:39+0000
أين تذهب أموال "الطرق والجسور" التي تجبيها المرور العامة؟

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحاً يخص الاموال التي تجبيها دوائرها أثناء ترويج معاملات المواطنين عن رسوم "الطرق والجسور".

وقالت مديرية المرور، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تود أن تبين للمواطنين كافة الذين يتسائلون عن مصير رسوم جباية الطرق والجسور، التي تجبى منهم أثناء مراجعة دوائر التسجيل، مبينة أن تلك الاموال تذهب الى خزينة الدولة وفق ايرادات و وصولات رسمية.

وأوضحت أن "القرار رقم 40 خول مديرية المرور بجباية (رسوم الطرق والجسور) وكذلك الرسوم السيادية التي تذهب بإيراد نهائي الى الخزينة المركزية التابعة لوزارة المالية"، مبينة أن "القرار لم يعط الحق لمديرية المرور بالتصرف بهذه الاموال". وأضافت أن "الجهة المعنية بالتصرف بأموال الجباية هي وزارة المالية وفق القوانين"، داعية المواطن لأن "يتفهم عمل مديريتنا".

وتجبي دوائر المرور العامة نحو 60 الف دينار كرسوم عن ما يسمى "الطرق والجسور" عن كل معاملة يتم الترويج لها، ويتسائل المواطنون عن مصير هذه الاموال ازاء التردي الذي تشهده معظم الطرق والاهمال الذي يطال جسورا كثيرة بالعراق.

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