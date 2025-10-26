أين الأمطار في العراق؟.. تفسير رسمي بـ5 أسباب

شفق نيوز- بغداد

أرجعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة جوية ممطرة في البلاد حتى الآن إلى خمسة أسباب.

وذكرت الهيئة الحكومية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "رغم مرور أسابيع من الخريف، ما تزال الأجواء في العراق مستقرة وجافة دون حالات مطرية تُذكر، عدا بعض الأماكن من المنطقة الشمالية".

وبحسب الهيئة فإن ذلك "يعود لعدة أسباب علمية أولها: سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري، ففي نصف الكرة الشمالي عموماً، تتحرك الكتل الهوائية ضمن دورة هادلي (Hadley Cell) حيث يهبط الهواء في خطوط العرض 30°±5 تقريباً، مسبباً مناطق ضغط مرتفع شبه مداري ورياح سطحية متجهة نحو خط الاستواء، وهذه الحركة هي الأساس الفيزيائي لوجود الرياح الشمالية الشرقية التجارية الدائمة أو شبه الدائمة المرافقة للمرتفع".

وعن السبب الثاني قالت: "غياب المنخفضات الجوية المتوسطية، فلم تنحدر حتى الآن أي موجات باردة فعالة من شرق البحر المتوسط نحو العراق، إذ يتموضع التيار النفاث شمالاً، ما يجعل النشاط المطري محصوراً في تركيا وشمال بلاد الشام وبعض مناطق شمال البلاد".

أما السبب الثالث فهو "استمرار النشاط الحراري السطحي، حيث إن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبياً في كافة الطبقات، خصوصاً في وسط وجنوب البلاد، مما يقلل من الفوارق الحرارية الضرورية لنشوء حالات عدم استقرار".

وعن السبب الرابع ذكرت "ضعف الرطوبة في الطبقات العليا، إذ أن الرطوبة في طبقات الجو العليا (700 و500 مليبار) منخفضة، فلا تتطور السحب الممطرة بشكل فعّال حتى مع وجود بعض الاضطرابات السطحية أحياناً".

وأخيراً "مرحلة انتقالية موسمية" الذي هو السبب الخامس، "حيث يُعد شهر تشرين الأول فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وغالباً ما تسود فيها أجواء مستقرة حتى تبدأ المنخفضات الفعالة بالظهور مع بداية النصف الأول من تشرين الثاني".

وخلصت الهيئة إلى القول إن "العراق ما زال تحت تأثير منظومة جوية مستقرة، لكن مع تقدّم الموسم وبرودة الأجواء تدريجياً، تزداد فرص الحالات الممطرة خلال شهر تشرين الثاني".