ينهم 5 موظفين.. الإطاحة بـ12 متهماً يبيعون بطاقات لقاح كورونا في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، القاء القبض على (12) متهماً يبيعون بطاقات لقاح فيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على اثني عشر متهماً ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا للمواطنين دون اخذ القاح ؛ جرى ذلك بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية".

واشارت إلى "تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الاصولية؛ وقد احيلوا الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم"، موضحة أن "خمسة من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة".