ينتميان لشبكة اتجار بالبشر.. اعتقال شرطيين عراقيين بتهمة "استعباد" عائلات فقيرة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول، مساء الجمعة، عن اعتقال شرطيين اثنين ينتميان لشبكة اتجار بالبشر في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال شخصين اثتين يعملان في سلك الشرطة، وينتميان لإحدى شبكات الاتجار بالبشر في قضاء الإصلاح، شرق مدينة الناصرية".

وأوضح المصدر، أن "المعتقلين كانا يستعبدان العديد من المواطنين (10 عائلات) في أعمال (الگدية) وأخرى (غير أخلاقية) وشاقّة، مستغلين فقر حالهم".