إيلام تسجّل رقماً قياسياً بعبور 270 ألف زائر في يوم واحد

شفق نيوز- إيلامأعلن محافظ إيلام، أحمد كرمي، عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق بلغ 270 ألف حالة عبور خلال 24 ساعة من معبر مهران الحدودي، في ذروة توافد الزوار المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين.

وقال كرمي، إن الاستعدادات لموسم الزيارة بدأت قبل أشهر عبر اجتماعات منتظمة للجنة الأربعين في المحافظة بمشاركة اللجان التخصصية، إلى جانب تنسيق دبلوماسي فعّال مع المحافظة العراقية المجاورة.

وأضاف أن إيلام، بوصفها بوابة العتبات المقدسة تتمتع بقدرة استيعابية خاصة لاستقبال أكثر من 3.5 مليون زائر خلال الأربعين، مشيراً إلى أن حركة العبور عبر المعبر لا تقتصر على هذه المناسبة، إذ يشهد سنوياً مرور أكثر من 8 ملايين زائر، بمتوسط 500 ألف حالة عبور شهرياً.

وأوضح المحافظ أن مراسم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء والأربعين لهذا العام جرت بهدوء ومن دون حوادث تُذكر، لافتاً إلى أن عدد العابرين في أيام الذروة الستة للأربعين تجاوز 210 آلاف يومياً، وارتفع في يومين متتاليين إلى أكثر من 250 ألفاً، وهو ما حطم الرقم السابق البالغ 240 ألفاً.

وأكد أنه تم تسجيل خلال اربع وعشرين ساعة 270 ألف حالة عبور، وهو الأعلى في تاريخ معبر مهران.