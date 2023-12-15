"يقودها التيار الصدري".. انطلاق تظاهرات رافضة للانتخابات في شرقي بغداد

شفق نيوز/ تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري، مساء اليوم الجمعة، رفضا لانتخابات مجالس المحافظات ضمن مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نحو 1000 متظاهر يقودهم مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري تظاهروا مساء اليوم الجمعة، في شارع الجوادر بمدينة الصدر، شرقي بغداد، عشية انطلاق التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات رفضا لها".

وأضاف المصدر ان "القوات الأمنية قطعت شارع الجوادر والشارع الرابط من ساحة مظفر باتجاه ساحة الـ55، فما تقوم طائرتين مسيرتين بتصوير المحتجين".