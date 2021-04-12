يقترب من مليون حالة.. العراق الأول عربيا بإصابات كورونا و26 عالميا

شفق نيوز / احتل العراق صدارة البلدان العربية، بعدد إصاباته بفيروس كورونا، وبعده بالتتابع كل من الأردن والمغرب ولبنان والإمارات والسعودية.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في العراق، منذ تفشي الوباء وحتى اليوم، نحو 925 ألفا، بينهم قرابة 815 ألف حالة شفاء، وأكثر من 95 ألف حالة نشطة، و14.713 حالة وفاة.

أما عالميا، فيحتل العراق المرتبة 26 عالميا، بعدد إصابات الفيروس التاجي، الذي تأتي فيه الولايات المتحدة أولا تليها كل من الهند والبرازيل وفرنسا وروسيا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وعلى صعيد المنطقة، فيحل موقف العراق الوبائي لكوفيد19 بالمرتبة الثالثة، خلف كل من تركيا وإيران على التوالي.

ووفقا للموقف الوبائي اليومي للعراق، يبدو أنه قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المليون الإصابة، وبذلك سيكون البلد 25 الذي تتجاوز فيه الإصابات حاجز المليون.