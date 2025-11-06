توقيف عناصر حماية المشهداني بعد حادث الاعتداء على عائلة.. فيديو

شفق نيوز – بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، بياناً حول مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء أفراد حمايته على عائلة.

وجاء في البيان، أن الحادث وقع أثناء مرور موكب رئيس البرلمان حين دخلت عجلة مظللة نوع "تاهو" داخل الموكب، ما أدى إلى سوء فهم مع سائقها الذي واصل السير رغم التنبيهات الأمنية، الأمر الذي تسبب بارتباك مؤقت لدى بعض عناصر الحماية.

وأكد المشهداني رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات الفردية، موجهاً في الحال باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد العسكريين المعنيين وإيداعهم التوقيف، تأكيداً على حرصه على ضبط الأداء الأمني واحترام المواطنين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن ما جرى لا يعكس نهج وتوجيهات المشهداني التي تركز على الانضباط والمهنية العالية والتعامل الحضاري مع الجميع، مبيناً أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، يظهر مشاجرة بين حماية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ومواطن كان برفقة عائلته في مركبتهم بالعاصمة بغداد.