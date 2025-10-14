إيقاف ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي لإساءته الى شخص في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، أن الاستخبارات العسكرية أوقفت احد الضباط برتبة عميد منسوب للجيش العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الضابط تمت إحالته للتحقيق بعد ظهوره في مقطع فيديو يسيء إلى أحد المواطنين في بغداد.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر الضابط وهو يقوم بالسب والشتم والبصق في وجه شخص داخل سيارة في احدى مناطق العاصمة.

وأضاف المصدر، أن الضابط يعتزم تقديم شكوى ضد ذلك الشخص لقيام الأخير بمضايقة عجلته أثناء السير وعدم إفساح المجال له، ومخالفته القواعد والتعليمات المرورية.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل: