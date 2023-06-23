إيقاف تجاوز على آثار عسكرية في خانقين (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، بإيقاف اعمال تجاوز على مواقع أثرية تعود لخمسينيات القرن الماضي في قضاء خانقين (105 كيلومترات شمال شرق بعقوبة).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مفتشية آثار ديالى أوقفت عمليات تجاوز من قل دائرة البلدية على آثار تعود للجيش العراقي في خمسينيات القرن الماضي في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

واكد المصدر ان "ايقاف التجاوز تم بالتنسيق بين البلدية والآثار وشرطة الآثار في قضاء خانقين"، مشيرا الى ان "جميع المواقع الاثرية في خانقين محصنة ومراقبة من قبل كوادر الآثار لمنع أي تجاوزات تطالها".

من جهتها، رفضت مفتشية آثار ديالى التعليق على الموضوع أو الإدلاء باي تصريح بسبب حظر التصريحات الاعلامية من قبل مراجعها.

وتنتشر في ديالى آلاف المواقع الأثرية المهمة اغلبها لم تشهد أي اعمال تنقيب او اكتشافات جديدة لاسباب فنية او مالية او عوامل اخرى.