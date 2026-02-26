إيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين خلال رمضان.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر، بمناسبة شهر رمضان.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، موجّهة إلى البنك المركزي العراقي، فإنه "بناءً على توجيه رئيس الوزراء، يُتخذ ما يلزم لتوجيه المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر فقط، وذلك بمناسبة شهر رمضان".

وحملت الوثيقة الرقم (2606722 / 3079) والمؤرخة في 25 شباط 2026، توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي.