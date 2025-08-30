إيفاد أساتذة وتوأمة جامعات.. بغداد وطهران تتفقان وهذا ما يخص طلبة العراق

شفق نيوز- طهران

كشف وزیر العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني حسين سيمائي، يوم السبت، عن توقيع اتفاقات جديدة مع الجانب العراقي بهدف تقديم منح دراسية للطلاب العراقيين الراغبين في دخول الجامعات الإيرانية.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإن الوزير "سيمائي" التقى اليوم السبت في طهران وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية حيدر عبد ضهد؛ حيث ناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين، والتخطيط لتبادل الأساتذة والطلاب، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في تطوير فرص إيفاد أساتذة إيرانيين إلى الجامعات العراقية لغرض الإفادة من الطاقات العلمية المتاحة هناك.

من جانبه، هنأ عبد ضهد، إيران بانتصاراتها الأخيرة، وأكد أن هذه النجاحات مصدر فخر للشعب العراقي أيضا؛ مشيرا إلى وجود أكثر من 139 مشروعا بحثيا مشتركا قيد التنفيذ، فضلا عن استمرار الاتفاقيات الجديدة في مجال البعثات الدراسية والتعاون الأكاديمي.

وكشف وكيل وزارة التعليم العراقية عن توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتقديم منح دراسية للطلاب العراقيين في الجامعات الإيرانية؛ معبرا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تعميق العلاقات العلمية بين البلدين.

وأعلن المسؤول العراقي، استعداد العراق لقبول 100 طالب إيراني في جامعاته المتميزة ضمن إطار التعاون العلمي الثنائي، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين جامعات البلدين.

ووفق الوكالة الإيرانية، جرى توقيع اتفاقيات بين جامعة الشهيد بهشتي وجامعة شريف للتكنولوجيا مع نظيراتهما العراقية، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأمد ابرم بين جامعة بغداد و حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة شريف الايرانية.

وخلص وكيل وزارة التعليم العراقية، إلى القول إن "إيران قادرة على ان تلعب دور شريك علمي متميز للاسهام بفعالية في تطوير القدرات الأكاديمية العراقية".