"يغير حياة آلاف العراقيين أسبوعياً".. "باهض الخير" العراقية و"إي وينجز" الإماراتية تدشنان سحباً ترويجياً اسبوعياً

شفق نيوز/ اعلنت شركة "باهض الخير" التجارية المختلطة عراقية المنشأ، عن شراكتها مع "إي وينجز" وهي شركة خاصة في قطاع إدارة السحوبات الترويجية، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشار بيان مشترك، إلى أن "إي وينجز" قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات وإدارة عملياته مقدمة خلال ثلاثة أعوام أكثر من مليوني فائز وموزعة جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار".

ووفقاً للبيان، تنوي "باهض الخير" من خلال هذه الشراكة، أن تأتي بفرص أسبوعية مماثلة للعراقيين من خلال إطلاق سحب أسبوعي ترويجي.

وتقول الشركة العراقية إن "ذلك سيكون كفيلاً بتغيير حياة العراقيين للأفضل من خلال توزيع جوائز نقدية قيمة وأخرى مضمونة لعدد كبير من الفائزين كل أسبوع.

وبهذا الصدد يقول حسن الهاشمي، المدير العام لشركة "باهض الخير" عن هذه الشراكة: "تتمثل رؤيتنا في أن تشكل شراكتنا وسحوباتنا التي ستنتج عنها نافذة مشرعة للأمل وحافزاً للتغيير الإيجابي على المستويين الفردي والمجتمعي. مع كل سحب ترويجي، إبتداءً من الأسابيع القادمة، سيكون العراقيون على موعد لاغتنام فرص استثنائية من شأنها تغيير أوضاعهم للأفضل وتحقيق أحلامهم، وذلك من خلال فوزهم بجوائز عديدة تصل قيمة الجائزة الكبرى فيها لـ20 مليون دينار عراقي".

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع "إي وينجز"، التي يحفل تاريخها في دولة الامارات العربية المتحدة بإثراء حياة الملايين من الفائزين من كافة أقطاب الأرض، نحن ملتزمون بالقيم نفسها، والتي تتمحور حول المصداقية التامة والشفافية والإنصاف في كل جانب من جوانب عملياتنا".

وأكد الهاشمي "الالتزام بأعلى معايير النزاهة العالمية في عملية السحب والتي سنقوم ببثها على الهواء مباشرة، على قنواتنا الرقمية وعلى قناة تلفزيونية مرموقة سنعلن عنها عن قريب لأننا نعمل وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في هذا القطاع على الصعيد الدولي، والتي تضمن المشاركة العادلة وتساوي الفرص للجميع".

وتقول الشركة إنها صممت السحب الترويجي الأسبوعي الذي سيتم إطلاقه قريباً ليتوج آلاف الفائزين كل أسبوع، وذلك من خلال سحبين مباشرين متتاليين: السحب الكبير الذي يعد بجائزة كبرى بقيمة 20 مليون دينار عراقي، بالإضافة الى جوائز الفئة الثانية والثالثة والرابعة، وسحب القرعة الذي سيوزع 254 جائزة مضمونة ل254 فائز كل أسبوع.

ستتوفر المشاركة في السحوبات عبر موقع الكتروني خاص بالسحب وأيضا من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية.

و"باهض الخير" هي شركة عراقية مقرها بغداد، تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتقديم حلول مبتكرة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تنظيم وإدارة المسابقات والسحوبات الترويجية.