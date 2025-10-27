"إيغا" الأقرب لتشغيل مطار الموصل ووفد عراقي يطير إلى إسطنبول

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في مطار الموصل الدولي، يوم الاثنين، بأن العرض المقدم من شركة "إيغا" التركية يعد الأفضل من بين العروض المقدمة لتشغيل المطار، فيما أكد أن وفداً محلياً سيتوجه قريباً إلى إسطنبول لاستكمال المفاوضات مع الشركة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العرض المقدم من شركة (إيغا) التركية لتشغيل مطار الموصل هو الأفضل من حيث الجوانب الفنية والإدارية والخدمات المقدمة مقارنة ببقية العروض"، مبيناً أن "الشركة العمانية جاءت بالمرتبة الثانية تليها شركة إماراتية، إلا أن المقترح التركي يبقى الأنسب من حيث كفاءة التشغيل والتكلفة والإمكانيات".

وأضاف أن "وفداً من إدارة مطار الموصل سيغادر خلال الأيام المقبلة إلى مدينة إسطنبول لاستكمال المفاوضات مع الشركة التركية تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تشغيل المطار".

وبحسب المصدر، فإن "تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الموصل، والمقرر انطلاقها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يمثل الخطوة الأولى وفق خطة التشغيل المعتمدة في معظم المطارات العالمية، على أن يتم لاحقاً الانتقال إلى تسيير الرحلات الخارجية".

وأكد أن "الإجراءات الإدارية ما زالت مستمرة بانتظار استكمال بعض المتطلبات من قبل سلطة الطيران المدني، لاسيما ما يتعلق بتثبيت وضع الموظفين الذين انقطعوا عن العمل منذ عام 2014، بعد تدمير المطار في تلك الفترة".

ولفت المصدر، إلى أن "مطار الموصل استقبل خلال الأسبوعين الماضيين 26 رحلة جوية داخلية، تضمنت زيارات لرئيس الوزراء وعدد من رؤساء الأحزاب ومسؤولين ودبلوماسيين، ما يدل على جاهزية المطار من الناحية الفنية وعدم وجود أي عوائق تقنية تعيق تشغيله الكامل قريباً".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بتشغيل مطار الموصل، ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قد كشف، أمس الأول السبت، لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء وجه بتشغيل مطار الموصل برحلات داخلية اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات، إلى حين حسم ملف التعاقد مع الشركة المشغلة للرحلات الدولية.

في حين، طالب عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، بعقد جلسة رسمية لمجلس المحافظة لمناقشة آلية التشغيل المؤقت لمطار الموصل للرحلات الداخلية.