يعود لمنتسب أمني.. النيران تلتهم مخزن حنطة في ديالى بداخله أعتدة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بنشوب حريق داخل مخزن كبير للحنطة في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حريقاً التهم مخزن لمحصول الحنطة في قرية (الكليعة) بأطراف ناحية السلام 25 كم شمال شرق بعقوبة ما سبب أضراراً جسيمة تقدر بعشرات الملايين".

وأضاف المصدر، أن "الحريق تسبب بانفجار اطلاقات واعتدة قديمة مخبأة داخل المخزن دون أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم إخماد الحريق بوقت قياسي من قبل فرق الإطفاء".

وأكد أن "المخزن يعود لمنتسب في قوات الأمن والذي اعتبر الحريق مفتعلاً، وتقدم بشكوى، متهماً 5 أشخاص من المناطق المجاورة له"، لافتاً إلى أن السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته.

وتشهد ديالى بشكل مستمر حرائق مستمر تطال المخازن والأسواق التجارية أغلبها حوادث عرضية دون أن تعد متعمدة.