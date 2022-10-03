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يعمل على انتشالها.. الدفاع المدني يعثر على جثة أحد ضحايا انهيار المختبر الوطني ببغداد (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T15:22:41+0000
يعمل على انتشالها.. الدفاع المدني يعثر على جثة أحد ضحايا انهيار المختبر الوطني ببغداد (فيديو)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال جثة أحد ضحايا المختبر الوطني المنهار بمنطقة الكرادة، وسط بغداد، مرجحا وجود جثث اخرى تحت الركام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "فرق الدفاع المدني اقتربت من انتشال جثة أحد ضحايا المختبر الطبي الذي انهار بمنطقة الكرادة، وسط الكرادة"، مبينا ان "الفرق توصلت الى تقارير طبية اثناء البحث وهذا ما يدل على وجود الجثة".

ورجح المصدر أن "تكون هناك جثث اخرى تحت ركام المبنى المنهار تعمل فرق الدفاع المدني للبحث عنها".

وكان مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن أفصح، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن آخر تطورات حادثة مبنى المختبر الوطني بمنطقة الكرادة الذي تعرض للانهيار أول أمس السبت، مبينا أن "75 ‎%‎ من ركام المبنى تم رفعه وبقي 25 ‎%‎ وهي منطقة تمركز الانهيار"، فيما توقع ان "يكون هناك ناجين وفقا لشهادات شهود عيان وذوي المفقودين بوجود هناك امرأة وطفلة لا تزالان تحت الركام".

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