يعقدها في الزبير.. مجلس محافظة البصرة يعلن موعد جلسته المقبلة

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأجيل جلسته المقرر عقدها إلى الأسبوع المقبل، على أن تُعقد في قضاء الزبير، وذلك بناءً على مقترح قدمه عضو المجلس عقيل الفريجي.

وقال المتحدث باسم المجلس علي عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة ستُعقد في قضاء الزبير بحضور محافظ البصرة ومدير التخطيط في ديوان المحافظة، وستُخصص لمناقشة الواقع العمراني والخدمي والمشاريع في القضاء".

وأضاف أن "الجلسة تم اقتراحها من قبل رئيس كتلة المحافظ (تصميم) عقيل الفريجي و ناقشها المجلس في جلسته السابقة و صوت على أن تكون الجلسة اليوم الثلاثاء، و تم تأجيلها في ما بعد إلى الأسبوعالمقبل".