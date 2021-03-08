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يعرض العراق لخسارة ملايين الدولارات.. عاملة تسرق كرسي "القداس" في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T16:09:25+0000
يعرض العراق لخسارة ملايين الدولارات.. عاملة تسرق كرسي "القداس" في الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، عن تعرض العراق الى سرقة كبرى بعد انتهاء زيارة البابا الى اور في الناصرية.

وابلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة شفق نيوز، أن "إحدى العاملات في الشركة اللبنانية المتعاقدة مع رئاسة الجمهورية لتنظيم حفل استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، قامت بنقل ( الكرسي) الخاص بالبابا الذي أقيم عليه قداس صلاة الاديان في مدينة أور الاثرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد الى مكان مجهول تمهيدا لنقله خارج العراق".

وبين، أن" الكرسي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، كونه أقيم عليه قداس للمرة الأولى في التاريخ".

ورجح المصدر، ان" يتم عرض الكرسي خارج العراق بمزاد علني وسيكون سعره بملايين الدولارات، ما يعني ان العراق خسر اثر تاريخي من اثاره المهمة".

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