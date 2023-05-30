يعاني من ظروف صعبة.. محاولة انتحار فاشلة قام بها "صحفي" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن صحفياً أقدم على الانتحار وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صحفياً اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى إحدى الجسور وسط مدينة الناصرية في نهر الفرات، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث تمكنت القوات الامنية من انقاذه".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية مع الشخص المنتحر، بين أنه يعاني من ظروف خاصة".

من جانب آخر، تمكنت القوات الامنية من اعتقال شخصاً بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار أقدم على اختطاف فتاة واغتصابها بالقوة، ثم تركها أمام منزل ذويها والهرب لجهة مجهولة الهوية، حتى وقع معتقلاً بيد الأجهزة الامنية.