سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يطلق في 3 محافظات مبدئياً.. العراق يحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي ويربطه بالموازنة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T12:58:27+0000
يطلق في 3 محافظات مبدئياً.. العراق يحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي ويربطه بالموازنة

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة هاني العقابي، يوم الاثنين، عن تطبيق قانون الضمان الصحي للمواطنين بعد إقرار الموازنة، وفيما حدد موعداً اولياً للبدء به، اكد أن تطبيقه سيتم تدريجياً في المحافظات استناداً الى "نجاحه".

وقال الوزير لوكالة شفق نيوز إن "قانون الضمان الصحي لم يطبق حالياً، وان الوزارة حددت هيكلته الادارية في الوزارة وجميع المحافظات العراقية، وتم إدخال الملاكات في دورات خارج وداخل العراق، وأصبحوا يمتلكون الخبرة التي يمكن من خلالها إدارة الضمان الصحي".

وأضاف الوزير أنه "سيتم تنفيذ القانون يوم 1 آب المقبل، لكن تطبيقه مرتبط بقانون الموازنة العامة، وان الضمان الصحي يحتاج إلى ميزانية ولن يطبق الا بعد إقرار قانون الموازنة".

وبيّن العقابي أن "تطبيق قانون الضمان الصحي لن يطبق بكل المحافظات العراقية بصورة عامة، وإنما سيطبق بثلاث محافظات وبعدها يتم شمول محافظات اخرى بعد نجاح تطبيقه"، مبيناً أنه "سيتم اختيار المحافظات الأولى والتي تحتوي على البنى التحتية الجيدة وعدد نفوسها قليل".

related

حجر 40 منتسباً أمنياً وإصابة 164 شخصاً بفيروس كورونا في محافظتين

Date: 2020-06-21 12:14:11
حجر 40 منتسباً أمنياً وإصابة 164 شخصاً بفيروس كورونا في محافظتين

صور .. الجيش العراقي يضبط قطعاً اثرية في نفق لداعش بسهل نينوى

Date: 2022-02-17 11:31:21
صور .. الجيش العراقي يضبط قطعاً اثرية في نفق لداعش بسهل نينوى

كورونا.. 63 وفاة و4044 إصابة جديدة في العراق بيوم واحد

Date: 2020-10-19 11:55:10
كورونا.. 63 وفاة و4044 إصابة جديدة في العراق بيوم واحد

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين

Date: 2021-09-21 07:01:21
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين

ممثل السيستاني: علينا الا نستهين بوباء كورونا والانسان معني بمحيطه

Date: 2020-03-20 13:39:41
ممثل السيستاني: علينا الا نستهين بوباء كورونا والانسان معني بمحيطه

انخفاض كبير جداً بإصابات كورونا ووفياتها اليومية في العراق

Date: 2021-12-11 13:03:02
انخفاض كبير جداً بإصابات كورونا ووفياتها اليومية في العراق

عطل فني يضرب فيسبوك وانستغرام في عدد من الدول بينها العراق

Date: 2021-04-08 21:38:15
عطل فني يضرب فيسبوك وانستغرام في عدد من الدول بينها العراق

العراق يصدر حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة بالوقاية من كورونا

Date: 2021-07-09 10:11:04
العراق يصدر حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة بالوقاية من كورونا