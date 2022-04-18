يطلق في 3 محافظات مبدئياً.. العراق يحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي ويربطه بالموازنة

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة هاني العقابي، يوم الاثنين، عن تطبيق قانون الضمان الصحي للمواطنين بعد إقرار الموازنة، وفيما حدد موعداً اولياً للبدء به، اكد أن تطبيقه سيتم تدريجياً في المحافظات استناداً الى "نجاحه".

وقال الوزير لوكالة شفق نيوز إن "قانون الضمان الصحي لم يطبق حالياً، وان الوزارة حددت هيكلته الادارية في الوزارة وجميع المحافظات العراقية، وتم إدخال الملاكات في دورات خارج وداخل العراق، وأصبحوا يمتلكون الخبرة التي يمكن من خلالها إدارة الضمان الصحي".

وأضاف الوزير أنه "سيتم تنفيذ القانون يوم 1 آب المقبل، لكن تطبيقه مرتبط بقانون الموازنة العامة، وان الضمان الصحي يحتاج إلى ميزانية ولن يطبق الا بعد إقرار قانون الموازنة".

وبيّن العقابي أن "تطبيق قانون الضمان الصحي لن يطبق بكل المحافظات العراقية بصورة عامة، وإنما سيطبق بثلاث محافظات وبعدها يتم شمول محافظات اخرى بعد نجاح تطبيقه"، مبيناً أنه "سيتم اختيار المحافظات الأولى والتي تحتوي على البنى التحتية الجيدة وعدد نفوسها قليل".