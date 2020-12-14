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يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-14T06:38:19+0000
يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

شفق نيوز/ أغلق موظفو العقود والأجور بوزارة الكهرباء في محافظة كربلاء، يوم الاثنين، محطة لتوليد الطاقة، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ ثمانية أشهر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي العقود المؤقتة والاجور اليومية في محطة كهرباء الخيرات الغازية في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الهندية بمحافظة كربلاء، أغلقوا أبواب المحطة ونصبوا سرادق الاعتصام أمامها، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ ثمانية أشهر.

وأضاف أن المعتصمين طالبوا الحكومة ووزارة الكهرباء بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتحويل عمال الأجور اليومية إلى صفة موظفين بالعقود التشغيلية، وإدراجهم ضمن موازنة 2021 لتثبيتهم على الملاك الدائم.

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