يضم 54 تمثالاً ناطقاً.. "متحف الشمع" يعرض الحياة في البصرة قبل قرن (صور)

شفق نيوز/ كشف مدير دائرة الآثار والتراث في محافظة البصرة مصطفى الحسيني، يوم الثلاثاء، عن موعد افتتاح متحف الشمع، فيما أكد أنه يعرض الحياة في المحافظة قبل 100 عام.

وقال الحسيني، في لوكالة شفق نيوز، إن "الفكرة من إنشاء المتحف جاءت من أجل إحياء الحرف اليدوية المندثرة وإيقاف لحظة تأريخية مرت على البصرة قبل 100 عام"، مضيفاً أن "المتحف يضم 54 تمثالاً و20 مشهداً مختلفاً للحياة والحرف في تلك الحقبة الزمنية".

وأضاف، أن "المشاهد المجسدة في المتحف متنوعة منها الثقافية والاجتماعية وهي تضم الخشابة (فرقة موسيقية) والسوق التراثي والاوتجي والصفار والكواز، اضافة إلى النداف والغصاف والسقاء والوراق، وأيضاً مشاهد دينية تمثلت بجلسات لتعليم القرآن الكريم، فضلاً عن جانب الرياضة كمصارعة الزور خانة".

وأشار الحسيني، إلى أن "الهدف من المشروع هو لإظهار كيف كانت الحياة في البصرة ومصادر رزق البصريين ونشاطاتهم المختلفة، حتى التركيز على الأواني المستخدمة في الحرف كأواني الأكل والشرب الفخارية والملابس القديمة، ولم يكتف المتحف بالمشاهد الصورية بل تم وضع لمسات صوتية خاصة على التمثيل لتنطق بلهجة بصرية خالصة وتعرف الناس على تفاصيلها".

وتابع الحسينيّ، قائلاً إن "المتحف اكتمل بمشاهده وتماثيله وينتظر اللمسات الأخيرة من الاكسسوارات والمستلزمات المهمة ليصبح جاهزاً لاستقبال الجماهير، وسيكون افتتاحه خلال الشهرين القادمين في بناية المفتشية القديمة، ليكون رمزاً وواجهة تعريفية مهمة للبصرة وأهلها تستقطب السائحين الوافدين إلى المدينة".