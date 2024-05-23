يضم 3 فنادق و400 محل.. وضع حجر الأساس لـ"داون تاون" الموصل

شفق نيوز/ وضع محافظ نينوى اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع استثماري جديد في مدينة الموصل.

وقال المحافظ عبد القادر الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "وضع حجر الأساس لمشروع داون تاون الموصل يعد خطوة مهمة لإعادة إحياء المدينة القديمة، وخطوة مهمة اخرى بعد احالة مشروع الواجهة النهرية التي يعد المشروع الجديد ملاصقا لها".

وأوضح الدخيل أن حكومته "ستقدم كل ما يمكن لأجل جعل المحافظة بيئة استثمارية واعدة وجاذبة للاستثمار".

واضاف ان "المشروع "يشمل 400 محلا تجاريا و10 مطاعم فارهة وفنادق ومواقف للسيارات وفعاليات اخرى".

وتابع أن "تصاميم المشروع راعت البعد التاريخي والحضاري للمدينة القديمة، وأن شركته ستعمل على إكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وبنظام عمل مستمر".

وكان مشروع مجمع المنيف التجاري المعروف بـ"ساحة الميدان" قد حصل على رخصة استثمارية من هيئة استثمار نينوى العام الماضي.