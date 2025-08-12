يضم مئات البسطات.. إزالة سوق الآثوريين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت بلدية منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، استمرارها لليوم الثاني على التوالي، بإزالة البسطات المتجاوزة في سوق الاثوريين.

وقال مسؤول قسم النظافة في بلدية المنطقة، ياسر أحمد محمد، لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت المباشرة بإزالة البسطات المتجازوة في سوق الاثوريين بمنطقة الدورة بناء على توجيهات المديرية العامة للدفاع المدني، كونها تمثل خطراً على حياة وممتلكات المواطنين لعدم توفرها على شروط السلامة والامان".

وأضاف "تم حتى الان إزالة اكثر من 300 بسطة، فيما أمهلت دائرة البلدية اصحاب البسطات الاخرين حتى الاحد المقبل لازالة بسطاتهم قبل ان تتم ازالتها"، لافتاً الى "وجود تعاون من قبل المواطنين مع هذه الحملة".

وأكد محمد: "سيتم فتح الشارع العام المحاذي للسوق بعد انتهاء الزيارة الاربعينية"، منوها إلى أنه "سيتم تزيين واضاءة هذا الشارع ليكون من الشوارع النموذجية في العاصمة بغداد".