يضم أكثر من 130 ألف زهرة.. الزبير تفتتح المعرض الرمضاني (صور)

شفق نيوز- البصرة

افتتحت بلدية الزبير بمحافظة البصرة، يوم الثلاثاء، معرض الزهور السنوي ليكون متنفساً ترفيهياً وجمالياً للعائلات خلال شهر رمضان.

وقال معاون مدير بلدية الزبير، أنور عصام، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض سيبقى مفتوحاً طوال أيام رمضان، ويهدف إلى تعزيز الفعاليات المجتمعية وتوفير بيئة ترفيهية آمنة للعائلات، فضلاً عن تشجيع الزوار على الزراعة والجوانب الفنية والجمالية للزهور".

وأضاف، أن "المعرض يضم أكثر من 130 ألف زهرة موزّعة على مساحة تزيد عن 2250 متراً مربعاً، إضافة إلى مجسّمات زينية متنوّعة، ويشهد إقبالاً واسعاً من العائلات التي تتوافد لمشاهدة التصاميم المختلفة، والاستفادة من المساحات المخصصة للترفيه والتواصل، في أجواء رمضانية متميزة".