يشهد 1000 حالة ولادة شهريا .. افتتاح المرحلة الثانية من اعمار وتأهيل مستشفى ابن البلدي في بغداد

شفق نيوز/ افتتح وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من اعمار وتأهيل مستشفى ابن البلدي للنسائية والأطفال في بغداد سعة (119) سريرًا.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الافتتاح وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الثانية للإعمار تضمنت اعمار عدد من الردهات بسعة سريرية تصل لـ(119) سريرا من بينها اعمار الردهة النسائية العامة بسعة (36) سريراً، وردهة الخدج العلوي بسعة (54) سريراً".

وأضاف ان "المرحلة شملت ردهة طوارئ الأطفال بسعة (29) سريراً، ومبنى الاستعلامات بمدة انجاز بلغت 80 يوماً"، مبينا ان "الاعمار شمل خلال المرحلتين نحو (212) سريرا من اصل (311) السعة السريرية الكاملة للمستشفى".

كما اوضح االحسناوي ان "هناك مرحلة ثالثة ستنطلق قريبا لإعمار وتأهيل بقية اجزاء المستشفى والتي تشمل صالات العمليات والإدارة وطوارئ النسائية والخدج الارضي"، مردفا بالقول ان "الهدف من الاعمار الوصول الى مراحل متقدمة لضمان ديمومة تقديم افضل الخدمات الصحية ".

واشار الى ان "مستشفى ابن البلدي من المستشفيات المهمة في العاصمة بغداد والتي تشهد شهريا ما لايقل عن 1000 حالة ولادة ما بين طبيعية وقيصرية فضلا عن تقديمها الخدمات الصحية للأطفال بنحو 500 طفل تقريبا".

واكد الحسناوي ان "الوزارة ماضية ببذل الجهود كافة ضمن البرنامج الحكومي لإعمار وتأهيل المستشفيات فضلا عن اكمال المستشفيات قيد الانجاز".

وفي رد على سؤال مراسل وكالتنا بخصوص بناء مستشفيات جديدة في مدينة الصدر شرقي بغداد قال الحسناوي ان هناك مستشفى الرشاد يحتوي على 492 سريرا، ونسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 50%، و ان هناك توسعة المستشفى الامام علي بإضافة 200 سرير، مشيرا الى مشاريع في المناطق القريبة من مدينة الصدر، والتي ستقلل بتنفيذها أعداد المراجعين إلى المستشفيات الموجودة في المدينة.