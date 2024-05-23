يشمل إقليم كوردستان.. التخطيط: سنجري التعداد السكاني في تشرين الثاني المقبل

شفق نيوز/ أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أنها ستجري التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني المقبل، وقالت إنه يشمل جميع المدن العراقية بما فيها إقليم كوردستان.

ويأتي هذا التأكيد بعد تخصيص الحكومة العراقية 300 مليار دينار لإجراء التعداد السكاني العام منها 38 مليار لإقليم كوردستان، بحسب جداول الموازنة التي حصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها أمس الأربعاء.

وقالت وكيلة وزارة التخطيط أزهار الربيعي في مؤتمر صحفي مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، حضرته وكالة شفق نيوز، عقب لقاء جمعهما في مبنى المحافظة، إن "التعداد التجريبي للسكان سيكون نهاية شهر أيار الجاري"، مؤكدة ان "التعداد سيجري مطلع تشرين الثاني المقبل وسيكون في جميع المحافظات بما فيها اقليم كوردستان".

وأوضحت أن "التعداد التنموي سيكون بعيدا عن اللون المذهبي والطائفي".

بدوره أكد محافظ نينوى، أن "المحافظة جاهزة بجميع إمكانياتها وكوادرها لنجاح المهمة الوطنية الكبيرة في الاستعداد للتعداد العام للسكان والعمل على تذليل كل المتطلبات الخاصة بالتعداد العام للسكان واوله التعداد للسكان التجريبي".

وبلغ تعداد سكان العراق لعام 2023، وفقاً لتقديرات أعدتها وزارة التخطيط، 43 مليون نسمة، في حين كانت العاصمة بغداد الأكثر عددا وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية.

وتوقعت وزارة التخطيط وصول عدد سكان العراق إلى 48 مليوناً بحلول العام 2028.