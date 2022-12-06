يشمل الدرجات الخاصة.. تأمين حياة مقترضي مبلغ (50) مليون دينار من مصرف الرشيد

شفق نيوز/ أعلنت شركة التأمين العراقية، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مصرف الرشيد لتأمين حياة مقترضي مبلغ (50) مليون دينار من موظفي الدرجات الخاصة والقضاة".

وقال إعلام شركة التأمين العراقية العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الشركة تعاقدت مع مصرف الرشيد لتأمين حياة مقترضي مبلغ (50) مليون من القضاة والدرجات الخاصة الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

وأضاف البيان أن هذا التعاقد جاء "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام الحقوقي وسام محمد الخرسان".

وتغطي وثيقة التأمين على الحياة، وفقا للبيان "خطر الوفاة الطبيعية والحوادث الاعتيادية والارهابية إذ تتعهد شركة التأمين بدفع مبلغ رصيد القرض المدين به المقترض للمصرف عند حصول هذه الوفاة وتكون حدود إعمار المقترضين من (18 - 80) سنة".

ونقل البيان عن الخرسان تأكيده على "تكثيف الجهود لتلبية احتياجات العملاء في إدارة الأخطار وتوفير الحماية التامينية وتوسيع الخدمات لصالح الجميع".