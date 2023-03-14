يشغلها (44640) عاملا.. التخطيط العراقية تكشف عن 48 الف مولدة في القطاع الخاص و7 ملايين مشترك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، نتائج مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص في جميع المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، والذي يُنفذ لأول مرة في العراق.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج المسح، كشفت أن عدد المولدات الإجمالي (محرك+راس توليد) بلغ(48533) مولداً، في حين سجل عدد العاملين الكلي في قطاع المولدات (44640) عاملا"، مشيرا إلى أن "قيمة الأجور الممنوحة للعاملين في المولدات بلغت (200,648) مليون دينار".

واوضح ان "عدد المستفيدين الكلي بلغ (6,700,665) مشتركاً أما عدد الامبيرات المجهزة خلال الشهر الواحد فوصلت إلى (25,875,722) امبيراً".

واشار الهنداوي الى ان "اجمالي الايرادات المتحققة بلغت (3,479) مليار دينار توزعت داخل فترة الذروة بمقدار(2,105)مليار دينار ،اما خارج فترة الذروة كانت بمقدار(1,374)مليار دينار".

وتابع "أما كمية الوقود المستخدم داخل فترة الذروة فقد بلغت (2,178) مليون لتر،في حين سجلت خارج فترة الذروة (1,243) مليون لتر، وبقيمة إجمالية مقدارها (1,947) مليون دينار عراقي، اما كمية الزيوت المستخدمة داخل فترة الذروة وخارجها فقد سجلت (33) مليون لتر، بقيمة إجمالية مقدارها (123) مليون دينار عراقي،اما قيمة أجور الادامة والصيانة فقد بلغت (65) مليون دينار عراقي".