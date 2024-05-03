يشرف على عقارات الأحياء الراقية.. تعيين مسؤول في طابو الموصل بتوصية من "زعيم سياسي"

شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن تعيين موظف من اهالي صلاح الدين كمسؤول في شعبة تشرف على الأحياء الراقية في الجانب الايسر من الموصل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن "موظفاً من اهالي صلاح الدين جرى نقله مؤخراً من ملاك وزارة التجارة الى التسجيل العقاري الأيسر في الموصل".

وأوضحت المصادر بان "الموظف صدر امره بشكل رسمي من الوزير شخصيا، وبتوصية من زعيم سياسي".

واضافت انه "جرى تسليمه مهمة احدى الشعب بصفة معاون للشعبة في طابو الأيسر وهذه الشعبة تشرف على العقارات في المناطق الراقية في أيسر الموصل مثل أحياء العربي والزراعي والمهندسين والمجموعة واحياءٍ اخرى".

لكن المصادر أشارت إلى أن "الموظف لا يمتلك أية خبرة إدارية بهذا الامر وان الدائرة أبلغت الوزارة بهذا الشيء الا انها تجاهلت الأمر".

وتابعت المصادر أنه "يعتقد هناك نية لتولي هذا الموظف لمهام مدير الطابو الايسر " لكن المصادر اشارت لوجود " مخاوف من ان الموظف جرى تسلمه لهذه المهام تمهيداً لإعداد امرٍ ما يخص اخطر ملف في الموصل الا هو ملف العقارات".

ويحوي العمل بالتسجيل العقاري في الموصل الأيسر تحديات كبيرة خصوصاً في ظل المخاطر المتزايدة من التزوير على مر السنين السابقة، أسفرت الجهود القضائية ومكافحة التزوير عن القبض على عدة مسؤولين متورطين في التعاملات مع مافيات العقارات، حيث تم سجن بعضهم بينما فر آخرون خارج البلاد.