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يسكن النجف.. شقيق الحائري يتصدى لـ"العمل الديني" ويفتتح مكاتبه في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-21T18:57:52+0000
يسكن النجف.. شقيق الحائري يتصدى لـ"العمل الديني" ويفتتح مكاتبه في العراق

شفق نيوز/ قرر المرجع الديني السيد علي الأكبر الحسيني الحائري، شقيق المرجع الديني كاظم الحائري، يوم الأربعاء، افتتاح مكاتبه في محافظة النجف والعاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "بعض المكاتب التي افتتحت كانت فيها مكاتب سابقة تعود إلى المرجع كاظم الحائري".

واوضح المصدر، ان "المرجع علي الأكبر الحائري هو الشقيق الأصغر للمرجع كاظم الحائري ويسكن حاليا في محافظة النجف".

ولفت الى ان "علي الأكبر الحائري أصدر قبل أيام فتوى بخصوص جواز البقاء على تقليد السيد كاظم الحائري والسيد محمد صادق الصدر في المسائل الشرعية كافة، أما بالنسبة المستحدثات الدينية فيتم الرجوع فيها إلى علي الأكبر الحائري".

يذكر ان المرجع الشيعي كاظم الحائري، اعلن يوم الاثنين (29 / 8 / 2022)، اعتزاله العمل الديني كمرجع بسبب المرض، وأوصى بإتباع مرجعية علي خامنئي في إيران، كما قدم سبع وصايا الى "مقلديه" من العراقيين.

جاء ذلك في فتوى (بيان)، للحائري أعلن فيه "عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

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