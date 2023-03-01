"يسكنون العشوائيات ومهمشون".. محافظة عراقية تمتنع عن الاحتفال بعيد المعلم

شفق نيوز/ قررت نقابة المعلمين في المثنى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، عدم استقبال المهنئين بعيد المعلم، مرجعة السبب إلى أن غالبية المعلمين يسكنون في المناطق العشوائية، والمتقاعدين لم يتحصلوا على قطع أراضٍ سكنية.

وجاء في وثيقة صادرة عن النقابة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "نقابة المعلمين في المثنى قررت أيضاً غلق أبوابها لهذا اليوم، وعدم إقامة أي احتفالية للمعلم، احتجاجاً على الظلم الذي يتعرض له المعلم".

وقبل ذلك بقليل، تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بدعم المعلم، وذلك في تهنئة له بمناسبة "عيد المعلم"، بالقول: "نعدكم بالعمل على كلّ ما يخدم المعلّم العراقي ويرفع من مستوى البيئة التعليمية".

من جانبه، قال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، مهنئاً بعيد المعلم، "قطعنا الوعد للنهوض بواقع المعلم العراقي وإحاطته بالرعاية والعناية وسنستمر على العهد".

ويحتفل العراق وبعض البلدان، في الاول من آذار كل عام بـ"عيد المعلم" ويعد يومًا خاصًا لتكريم المعلمين.