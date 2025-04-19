يستهدف المحتوى الهابط.. مؤتمر في الموصل بمشاركة "صنّاع" أفرج عنهم مؤخراً

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم السبت، فعاليات مؤتمر "من التأثير السلبي إلى التغيير الإيجابي"، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 20 شخصاً من صُنّاع المحتوى الذين سبق أن أُفرج عن بعضهم مؤخراً، وذلك ضمن برنامج تأهيلي يضم ورشاً تدريبية يشرف عليها مختصون وأساتذة في الإعلام والاجتماع والقانون.

وأقيم المؤتمر بتنظيم مشترك بين مؤسسة "الخيمة" ومجلس القضاء الأعلى، ويهدف إلى إعادة تأهيل مجموعة من صانعي المحتوى المثير للجدل في نينوى، عبر برامج مكثفة حول القيم المجتمعية والمسؤولية الإعلامية.

وفي كلمة ممثل مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد الحريثي، أكد في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المؤتمر يأتي ضمن رؤية المجلس في مواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية"، مشيرًا إلى أن "رسالة القضاء ليست العقوبة فقط، بل الوقاية والتأهيل"، لافتاً إلى أن "المجلس سبق أن تبنّى برامج تأهيلية لعوائل منتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي من خلال فريق (نينوى التطوعي)".

من جهته، قال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إن "الديمقراطية التي يعيشها العراق بعد 2003 لا تعني الانفلات"، وأضاف: "عندما يمتلئ القدر أكثر من سعته، يقع الضرر، ولذلك لابد من أن تكون حرية التعبير منضبطة لا تسيء إلى المجتمع وقيمه".

وأشار الدخيل، خلال المؤتمر، إلى أن مدينة الموصل بتاريخها وحضارتها يجب أن تحافظ على إرثها العريق، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات التوعوية في بناء جيل قادر على صناعة محتوى يرتقي بالحياة لا يهددها.

وكان الأمن الوطني في نينوى سبق وأن اعتقل 14 شخصاً من صناع المحتوى الهابط في الموصل وأٌفرج عنهم مؤخراً.