يستمر 4 أيام.. انطلاق معرض دولي للإعمار والاستثمار في كركوك (صور)

شفق نيوز/ انطلق في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، المعرض الدولي الأول للطاقة والاعمار والاستثمار، ويستمر أربعة أيام.

وتشارك في المعرض، وزارات عراقية وشركات تابعة لها، فضلاً عن شركات أهلية أخرى.

وشهد المعرض الذي يقام على أرض قاعة الفصول الأربعة في محافظة كركوك، أبرز الأعمال والمنتجات المحلية.

وافتتح محافظ كركوك، راكان الجبوري، معرض كركوك الأول للطاقة والإعمار والاستثمار الذي نظمته شركة الصقر الذهبي للمعارض والمؤتمرات.

وقال الجبوري خلال الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقامة المعرض جاءت نتيجة للثقة والتعاون والاستقرار الذي تشهده المحافظة، وهو نتاج العمل المشترك والتعاون الإيجابي والأداء الوطني للقوات الأمنية".

وأضاف أن "كركوك تتوجه للأمام، وهي ثالث مدينة للصناعة التحويلية بالعراق، وهي محط إشادة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، والهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات".