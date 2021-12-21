سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يستمر 4 أيام.. انطلاق معرض دولي للإعمار والاستثمار في كركوك (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-21T10:39:16+0000
يستمر 4 أيام.. انطلاق معرض دولي للإعمار والاستثمار في كركوك (صور)

شفق نيوز/ انطلق في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، المعرض الدولي الأول للطاقة والاعمار والاستثمار، ويستمر أربعة أيام.

وتشارك في المعرض، وزارات عراقية وشركات تابعة لها، فضلاً عن شركات أهلية أخرى.

وشهد المعرض الذي يقام على أرض قاعة الفصول الأربعة في محافظة كركوك، أبرز الأعمال والمنتجات المحلية.

وافتتح محافظ كركوك، راكان الجبوري، معرض كركوك الأول للطاقة والإعمار والاستثمار الذي نظمته شركة الصقر الذهبي للمعارض والمؤتمرات.

وقال الجبوري خلال الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقامة المعرض جاءت نتيجة للثقة والتعاون والاستقرار الذي تشهده المحافظة، وهو نتاج العمل المشترك والتعاون الإيجابي والأداء الوطني للقوات الأمنية".

وأضاف أن "كركوك تتوجه للأمام، وهي ثالث مدينة للصناعة التحويلية بالعراق، وهي محط إشادة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، والهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات".

related

طلبة كورد في كركوك يتركون قاعة الامتحانات احتجاجاً على صعوبة الاسئلة

Date: 2020-09-17 08:24:32
طلبة كورد في كركوك يتركون قاعة الامتحانات احتجاجاً على صعوبة الاسئلة

صور.. اخماد حريق كبير اتى على اكثر من 10 الاف دونم بكركوك

Date: 2019-06-05 19:49:25
صور.. اخماد حريق كبير اتى على اكثر من 10 الاف دونم بكركوك

وفاة امرأتين وطفلتين في حريق حقل اثناء الحصاد وإخماد حريقين ببغداد

Date: 2021-06-08 13:08:47
وفاة امرأتين وطفلتين في حريق حقل اثناء الحصاد وإخماد حريقين ببغداد

بالصور.. قداس عيد الميلاد في دهوك وكركوك

Date: 2020-12-24 18:41:19
بالصور.. قداس عيد الميلاد في دهوك وكركوك

كركوك تقلص الدوام في مؤسسات الدولة بسبب كورونا

Date: 2020-03-01 17:30:19
كركوك تقلص الدوام في مؤسسات الدولة بسبب كورونا

في بادرة أولى من نوعها.. مراسل شفق نيوز يضع منزله في خدمة مرضى كورونا

Date: 2020-03-16 22:13:39
في بادرة أولى من نوعها.. مراسل شفق نيوز يضع منزله في خدمة مرضى كورونا

كركوك.. غلق طريق احتجاجاً على "قمع" المتظاهرين في بغداد

Date: 2021-11-06 14:43:58
كركوك.. غلق طريق احتجاجاً على "قمع" المتظاهرين في بغداد

صور .. عشرات الكوادر الصحية تحتج على تخصيص مستشفى كركوك العام لكورونا

Date: 2020-06-21 12:53:52
صور .. عشرات الكوادر الصحية تحتج على تخصيص مستشفى كركوك العام لكورونا